Решите пожалуйста !Самостоятельную работу !Дам корону!
Математика
Решите пожалуйста !Самостоятельную работу !Дам корону!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) 530;503;350;305 3)=(1008-508):250=2,512 2) 1) 462:11=42(кг) яблок в одном ящике 2) 612:18=34(кг) груш в одном ящике 3) 42-34=8 (кг)- масса ящика с ябл больше ящика с грушами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Физика
Лед массой 3 кг имеет температуру 0. В каком состоянии будет лёд, если сообщить ему 150ккал т теплоты