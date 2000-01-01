Физика. Помогите пожалуйста! Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скорост??ю 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней скоростью двигался автомобиль на всем пути?

Физика

Физика. Помогите пожалуйста! Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скорост??ю 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней скоростью двигался автомобиль на всем пути?

Автор: Гость