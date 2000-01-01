Физика. Помогите пожалуйста! Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скорост??ю 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней скоростью двигался автомобиль на всем пути?
Физика
Физика. Помогите пожалуйста! Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скорост??ю 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней скоростью двигался автомобиль на всем пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vср=S / t. S=S1+S2. S=30+40=70км=70000м.. Время на 1 участке: t1=S1 / v1. t1=3000 / 15=2000c.. t=t1+t2. t=2000+3600=5600c. vср=70000 / 5600=12,5м/c. (45км/ч).
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