CaO-Ca(OH)2-Ca(NO3)2-CaCO3-CO2
Химия
CaO-Ca(OH)2-Ca(NO3)2-CaCO3-CO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO + H2O = Ca(OH)2 Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O Ca(NO3)2 +Na2CO3 = CaCO3 + 2NaNO3 CaCO3 (t) = CaO + CO2
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