Прочитайте отрывок из рассказа А.П. Чехова «Ванька» и дайте толкование выделенным словам. В прямом или переносном значении они употреблены в данном контексте? В случаях переносного употребления слов укажите соответствующее пр...

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Прочитайте отрывок из рассказа А.П. Чехова «Ванька» и дайте толкование выделенным словам. В прямом или переносном значении они употреблены в данном контексте? В случаях переносного употребления слов укажите соответствующее прямое значение. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но КРЕДИТОМ не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое ИЕЗУИТСКОЕ ЕХИДСТВО. Ни- кто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ЛЕДНИК или украсть у МУЖИКА.

Автор: Гость