Прочитайте отрывок из рассказа А.П. Чехова «Ванька» и дайте толкование выделенным словам. В прямом или переносном значении они употреблены в данном контексте? В случаях переносного употребления слов укажите соответствующее пр...
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Прочитайте отрывок из рассказа А.П. Чехова «Ванька» и дайте толкование выделенным словам. В прямом или переносном значении они употреблены в данном контексте? В случаях переносного употребления слов укажите соответствующее прямое значение. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но КРЕДИТОМ не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое ИЕЗУИТСКОЕ ЕХИДСТВО. Ни- кто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ЛЕДНИК или украсть у МУЖИКА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кредит (переносное) в словаре Ожегова= доверие. Прямое значение :ссуда,предоставление денег в долг, коммерческое доверие.(Вьюн кредитом не пользуется= никому не доверял) Иезуитское ехидство иезуит = член монашеского ордена римско-католической церкви, являющегося одним из самых реакционных организаций. 2. иезуитский( переносное)=коварный,вероломный,лицемерный.(Под смирением скрывается коварное поведение). Забраться в ледник= ледник -погреб со льдом, где хранили скоропортящиеся продукты. Мужик прямое=крестьянин.
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