Составить 2-3 сложных предложения с причастиями
Русский язык
Составить 2-3 сложных предложения с причастиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Человек, проходивший мимо меня, оглянулся. 2) Был такой сильный ветер, что лерево, наклонившееся из-за него, выглядело устрашающе. 3) Я был так занят раздумьями, что не заметил обеда, принесенного мне служанкой.
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