Составить 2-3 сложных предложения с причастиями

Гость: Гость:

1) Человек, проходивший мимо меня, оглянулся. 2) Был такой сильный ветер, что лерево, наклонившееся из-за него, выглядело устрашающе. 3) Я был так занят раздумьями, что не заметил обеда, принесенного мне служанкой.