Поднявшись на высоту 80м воздушный шар массой 0,5 кг приобрел потенциальную энергию, равную... Варианты ответов: А) 40дж Б)400дж В)4000дж
Физика
Поднявшись на высоту 80м воздушный шар массой 0,5 кг приобрел потенциальную энергию, равную... Варианты ответов: А) 40дж Б)400дж В)4000дж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E = mgh E = 0,5кг * 80м * 10 = 400Дж Ответ: Б
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