Физическое явление, благодаря которому можно засаливать овощи на зиму называется__________

Физика
Физическое явление, благодаря которому можно засаливать овощи на зиму называется__________
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диффузия. В следствие хаотческого движения молекулы соли занимают промежутки между молекулаит , например, огурца (состящего на много
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слова рифмующиеся со словом интерьер
Ответить
Русский язык
Составить 2-3 сложных предложения с причастиями
Ответить
Русский язык
Помогите с номером 188!!!
Ответить
Физика
Поднявшись на высоту 80м воздушный шар массой 0,5 кг приобрел потенциальную энергию, равную... Варианты ответов: А) 40дж Б)400дж В)4000дж
Ответить
Литература
Кто соревновался с балдой
Ответить