Физическое явление, благодаря которому можно засаливать овощи на зиму называется__________
Физика
Физическое явление, благодаря которому можно засаливать овощи на зиму называется__________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диффузия. В следствие хаотческого движения молекулы соли занимают промежутки между молекулаит , например, огурца (состящего на много
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Литература