272 гр весит 7 апельсинов и 10 мандаринов 10 апельсинов и 7 мандаринов 221 гр Сколько весит один апельсин и один мандарин по отдельности ?

Математика

272 гр весит 7 апельсинов и 10 мандаринов 10 апельсинов и 7 мандаринов 221 гр Сколько весит один апельсин и один мандарин по отдельности ?

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