272 гр весит 7 апельсинов и 10 мандаринов 10 апельсинов и 7 мандаринов 221 гр Сколько весит один апельсин и один мандарин по отдельности ?
Математика
272 гр весит 7 апельсинов и 10 мандаринов 10 апельсинов и 7 мандаринов 221 гр Сколько весит один апельсин и один мандарин по отдельности ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ап. + 7 ап. + 7ман. весят 272гр.3 ман. + 7 ман. + 7 ап. весят 221 гр.3 ап. тяжелее 3 ман. на 51 гр.1 ап. тяжелее 1 ман. на 17 гр.10х17=170гр272-170=102гр.102гр.:17(общее кол-во фруктов)=6гр. весит мандарин6+17=23гр. весит апельсин
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