1. Прочитай записи и выпиши только словосочетания. Цветет яблоня, Красивая яблоня, Цветет в саду, На яблоне, Красиво цветет. 2. В выписанных тобойсловосочетаниях покажи связь слов (х, ---- ). Надпиши вопросы, по которым можно у...
Русский язык
1. Прочитай записи и выпиши только словосочетания. Цветет яблоня, Красивая яблоня, Цветет в саду, На яблоне, Красиво цветет. 2. В выписанных тобойсловосочетаниях покажи связь слов (х, ---- ). Надпиши вопросы, по которым можно узнать значение; рядом укажи падежи имен существительных. 3. Если в записанных тобой словосочетаниях есть наречие, подчеркни его. 4. Среди оставшихся записей найди нераспространенное предложение. Запиши его, правильно оформив. 5. С помощью имеющихся словосочетаний преврати нераспространенное предложение в распространенное.Выбери лучший порядок слов и запиши предложение.Покажи в нем главные члены. 6. Выпиши оставшиеся два слова. Рядом укажи, что это за пара слов;дай ее характеристику.ч.р.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивая яблоня-согласование так как падежи одинаковы цветет в лесу- управление так как падежи уже разные красиво цветет- примыкание так как в этом словосочетании наречие
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