Составить схему образования химической связи между элементами номер 3 и 9???

Химия
Составить схему образования химической связи между элементами номер 3 и 9???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ионная , потому что литий - металл , а фтор - неметалл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Написать сочинение на тему "Что делает человека Человеком?".
Ответить
Математика
Длина параллелипипеда 120 см , ширина 60 см , высота 101 см .Найти объем
Ответить
Физика
Лед массой 3 кг имеет температуру 0. В каком состоянии будет лёд, если сообщить ему 150ккал т теплоты
Ответить
Физика
Физика. Помогите пожалуйста! Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со скорост??ю 15 м/с, а вторую (40 км) он прошел за 1 час. С какой средней...
Ответить
Алгебра
Решите графически систему уравнений: x-3y=8 2x-3y=10
Ответить