Составить схему образования химической связи между элементами номер 3 и 9???
Химия
Составить схему образования химической связи между элементами номер 3 и 9???
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Гость:
Ионная , потому что литий - металл , а фтор - неметалл
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