Лед массой 3 кг имеет температуру 0. В каком состоянии будет лёд, если сообщить ему 150ккал т теплоты
Физика
Лед массой 3 кг имеет температуру 0. В каком состоянии будет лёд, если сообщить ему 150ккал т теплоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150ккал=627600Дж. 1) Уд.теплота плавления льда=335кДж=335000Дж 2) Q=Lm=335000*3=1005000Дж - необходимо, чтобы полностью расплавить лед. 3) 627600<1005000 4) Значит этого количества теплоты не хватит, чтобы полностью растопить лед. Поэтому, возможно лед будет находиться также в твердом состоянии, либо какая-то его часть превратится в воду.
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