Написать сочинение на тему "Что делает человека Человеком?".

Гость: Гость:

Мне кажется всё закладывается ещё далеко в детстве. семья в которой растёт человек, воспитание, и отношение к нему близких ему людей. Это очень сильно влияет на человека и его натуру, когда ребёнок понимает, что он нужен и его любят, он становится более нежным и покладистым, когда учитель хвалит ученика, у него появляется интерес к учёбе и определённому предмету, и вообще мне кажется именно окружение формирует человека как личность.