Придумай и запиши математическую задачу на тему "Государственный бюджет"

Окружающий мир
Придумай и запиши математическую задачу на тему "Государственный бюджет"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель получает зарплату 20 рублей. Из этой зарплаты надо заплатить налог 3 рубля. Сколько денег осталось у учителя? 1) 20-3=17(р)  Ответ:17 рублей осталось
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