Помогите номер 4 срочно!!!

Биология
Помогите номер 4 срочно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первое.Лучше предупредить заболевание, чем лечить. В ак­вариуме всегда должна поддерживаться чистота и строго соблю­даться режим кормления. Корм следует разнообразить и огра­ничивать количественно. В аквариуме никогда нельзя нарушать биологическое равновесие.У здоровых рыб хороший иммунитет (сопротивляемость к различного рода болезням). Иммунитет должен быть подкреплен хорошим уходом за рыбами и аквариумом.Второе.При добыче корма из водоема, в котором живут ры­бы, нужно остерегаться паразитических организмов, так как они вместе с кормом могут быть занесены в аквариум. Жела­тельно брать живой корм из мест, где рыба не водятся, так как водоемы без рыб обычно не содержат «профессиональ­ных» паразитов.Третье.Независимо от того, откуда взят корм, его следует тщательно промыть и лишь после этого давать рыбам.Если дается трубочник, то после промывки нужно подержать его пару дней в проточной водопроводной воде и только после этого кормить рыбок.Четвертое.Необходимо следить за температурным режимом в аквариуме, не допускать колебаний температуры. Рыбы, как и люди, могут простудиться.Пятое.При перемещении рыб из одного сосуда в другой нель­зя допускать резких перепадов температур. В транспортном (или временном) сосуде температура должна быть такая же, как и в аквариуме, из которого взята рыба.Шестое.Надо следить, чтобы каркас и другие металлические части аквариума были полностью изолированы от воды.В аквариуме не должно быть сочетания нескольких видов металлов, так как в воде они могут дать вредные для рыб и ра­стений химические соединения.Седьмое.Нельзя помещать рыб в новый аквариум, пока из него не выветрятся все вредные запахи. Для этого нужно залить аквариум до. Верха водой и через сутки сменить ее? Эта операция повторяется два — три раза.Восьмое.Новеньких рыб нельзя помещать вместе со старо­жилами. Их нужно сначала поселить в карантинный аквариум. Только когда убедитесь, что рыбы здоровы, можно вселять их в общий аквариум.Для карантинного аквариума надо изготовить отдельный са­чок, который следует каждый раз при употреблении тщательно дезинфицировать в кипятке.Девятое.Вблизи аквариума не курить. Обязательно следите, чтобы в аквариум не попадали вредные запахи, пыль и газы. Рыбам необходим чистый, свежий воздух.Десятое.Необходимо внимательно наблюдать за рыбами. При выявлении заболевшей рыбы нужно немедленно изолировать ее, поместить в отдельный сосуд.Одиннадцатое.Следует брать рыбу не руками, а только сач­ком. Температура человеческого тела значительно выше, чем у рыб. Прикосновение руки вызывает резкий перегрев тела рыбы и может повредить ее кожный покров.Двенадцатое.Не нужно спешить с лечением, пока нет уве­ренности в правильности поставленного диагноза.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Автобусу нодо проехать путь длиной 448. Он ехал до остановки 4 ч после этого ему осталось проехать путь длиной 192 км. с какой скоростью ехал автоб...
Ответить
Математика
В городе две овощные базы.по ошибке на одну из них завезли в четыре раза больше картофеля чем на другую.чтобы уровнять количество картофеляна обеих...
Ответить
Другие предметы
Разобрать по составу воробушки галчата
Ответить
Другие предметы
ДАЮ 50БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!! Пожалуйста мне нужно сделать сообщение об "Изба произведение ??ревнерусских древоделов. Инструменты плотника"
Ответить
Математика
Помагите пожалуйста номер 12
Ответить