Помогите номер 4 срочно!!!

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Первое.Лучше предупредить заболевание, чем лечить. В ак­вариуме всегда должна поддерживаться чистота и строго соблю­даться режим кормления. Корм следует разнообразить и огра­ничивать количественно. В аквариуме никогда нельзя нарушать биологическое равновесие.У здоровых рыб хороший иммунитет (сопротивляемость к различного рода болезням). Иммунитет должен быть подкреплен хорошим уходом за рыбами и аквариумом.Второе.При добыче корма из водоема, в котором живут ры­бы, нужно остерегаться паразитических организмов, так как они вместе с кормом могут быть занесены в аквариум. Жела­тельно брать живой корм из мест, где рыба не водятся, так как водоемы без рыб обычно не содержат «профессиональ­ных» паразитов.Третье.Независимо от того, откуда взят корм, его следует тщательно промыть и лишь после этого давать рыбам.Если дается трубочник, то после промывки нужно подержать его пару дней в проточной водопроводной воде и только после этого кормить рыбок.Четвертое.Необходимо следить за температурным режимом в аквариуме, не допускать колебаний температуры. Рыбы, как и люди, могут простудиться.Пятое.При перемещении рыб из одного сосуда в другой нель­зя допускать резких перепадов температур. В транспортном (или временном) сосуде температура должна быть такая же, как и в аквариуме, из которого взята рыба.Шестое.Надо следить, чтобы каркас и другие металлические части аквариума были полностью изолированы от воды.В аквариуме не должно быть сочетания нескольких видов металлов, так как в воде они могут дать вредные для рыб и ра­стений химические соединения.Седьмое.Нельзя помещать рыб в новый аквариум, пока из него не выветрятся все вредные запахи. Для этого нужно залить аквариум до. Верха водой и через сутки сменить ее? Эта операция повторяется два — три раза.Восьмое.Новеньких рыб нельзя помещать вместе со старо­жилами. Их нужно сначала поселить в карантинный аквариум. Только когда убедитесь, что рыбы здоровы, можно вселять их в общий аквариум.Для карантинного аквариума надо изготовить отдельный са­чок, который следует каждый раз при употреблении тщательно дезинфицировать в кипятке.Девятое.Вблизи аквариума не курить. Обязательно следите, чтобы в аквариум не попадали вредные запахи, пыль и газы. Рыбам необходим чистый, свежий воздух.Десятое.Необходимо внимательно наблюдать за рыбами. При выявлении заболевшей рыбы нужно немедленно изолировать ее, поместить в отдельный сосуд.Одиннадцатое.Следует брать рыбу не руками, а только сач­ком. Температура человеческого тела значительно выше, чем у рыб. Прикосновение руки вызывает резкий перегрев тела рыбы и может повредить ее кожный покров.Двенадцатое.Не нужно спешить с лечением, пока нет уве­ренности в правильности поставленного диагноза.