Придумай какую-нибудь историю про учебные вещи сначала посмотри на что они похожи а затем представь что они живые например:ручка или ластик
Литература
Придумай какую-нибудь историю про учебные вещи сначала посмотри на что они похожи а затем представь что они живые например:ручка или ластик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один ластик трясся в портфеле Алины Ясенковой. Он долго трясся, и наконец Алина вытряхнула его из портфеля. Ластик упал и больно ударился. Алина подняла его и небрежно бросила на стол. Ластик решил отомстить Алине и подскочил. Он подбежал к фантику от конфеты и за вернулся туда. Хозяин конфеты дал её Алине и заставил есть. Алина нехотя откусила кусочек и проглотила. Ластик долго смеялся над её лицом. Но потом простил её. С тех пор Ластик и Алина живут дружно.
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