Придумай небольшой рассказ в который вошлибы выражения кот наплакал и собачий хо??од

Русский язык
Придумай небольшой рассказ в который вошлибы выражения кот наплакал и собачий хо??од
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денег как кот наплакал , на улице собачий холод  - На улице был собачий холод и я купил себе шарфик и варюшки после покупки у меня осталось денег как кот наплакал
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