Выписать из словаря сложные слов (10 примеров) срочно!!!! Зарание спасибо

Русский язык
Выписать из словаря сложные слов (10 примеров) срочно!!!! Зарание спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самовар-(сам+варить), водопад-(вода+падать),пешеход-(пеший +ходить),кашевар(каша+варить),снегопад-(снег+падать),пылесос-(пыль+всасывать),домосед-(дом+сидеть),птицелов-(птица+ловить),языковед-(язык+ведать),вертолёт-(вертикально+летать)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите мне пожалуйста номер сто семьдесят пять
Ответить
Математика
Проволку какой длины необходимо взять для изготовления каркаса куба с ребром 15 см
Ответить
Математика
В большом фонтане у входа 80 струй. среди них 8 очень высокие. Во сколько раз высоких струй меньше, чем низких?
Ответить
Қазақ тiлi
Кто создал интернет, на казахском СРОЧНО!!!
Ответить
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ книга дороже тетради в 5 раз за книгу заплатили на 80 руб. больше чем за тетрадь Сколько нужно заплатить за 3 та...
Ответить