Выписать из словаря сложные слов (10 примеров) срочно!!!! Зарание спасибо
Русский язык
Выписать из словаря сложные слов (10 примеров) срочно!!!! Зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самовар-(сам+варить), водопад-(вода+падать),пешеход-(пеший +ходить),кашевар(каша+варить),снегопад-(снег+падать),пылесос-(пыль+всасывать),домосед-(дом+сидеть),птицелов-(птица+ловить),языковед-(язык+ведать),вертолёт-(вертикально+летать)
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