301. Найдите сумму некоторых одинаковых слагаемых: а) (5)+(-5)+...+(-5);}6 б) (-7)+(-7)+...+(-7);}8 в) (-10)+(-10)+...+(-10);}9 г) (-6)+(-6)+...+-6).}11 Пожалуйста, не успеваю с уроками! Зарание спасибо)

Математика

301. Найдите сумму некоторых одинаковых слагаемых: а) (5)+(-5)+...+(-5);}6 б) (-7)+(-7)+...+(-7);}8 в) (-10)+(-10)+...+(-10);}9 г) (-6)+(-6)+...+-6).}11 Пожалуйста, не успеваю с уроками! Зарание спасибо)

Автор: Гость