301. Найдите сумму некоторых одинаковых слагаемых: а) (5)+(-5)+...+(-5);}6 б) (-7)+(-7)+...+(-7);}8 в) (-10)+(-10)+...+(-10);}9 г) (-6)+(-6)+...+-6).}11 Пожалуйста, не успеваю с уроками! Зарание спасибо)
Математика
301. Найдите сумму некоторых одинаковых слагаемых: а) (5)+(-5)+...+(-5);}6 б) (-7)+(-7)+...+(-7);}8 в) (-10)+(-10)+...+(-10);}9 г) (-6)+(-6)+...+-6).}11 Пожалуйста, не успеваю с уроками! Зарание спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)0 б)-56 в)-90 г)-66 ответ вот теперь правильно
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