Помогите 124 125 126
Алгебра
Помогите 124 125 126
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
124. а) -1 < -2/3 < 1 - имеет, б) √5 > 1 - не имеет, в) 1,5 > 1 - не имеет, г) -1 < √2/3 < 1 - имеет смысл 125. а) π > 1 - не имеет, б) 3 - √20 < -1 - не имеет, в) -√3 < -1 - не имеет, г) -1 < 2/7 < 1 - имеет Условия 126-го
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