Сделай стихотворение из слов океану матрос обезьяну привез юге кустах подруги в кустах
Литература
Сделай стихотворение из слов океану матрос обезьяну привез юге кустах подруги в кустах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окияну привез Обезьяну матрос На юге в кустах Подруги в лесах
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