Сочинение по рассказу Дубровский на тему характеристика троекурова с планом

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Кирилла Петрович Троекуров — один из главных героев романа А. С. Пушкина «Дубровский». Это старый русский барин. Благодаря своему богатству и известности он чувство­вал себя выше всех соседей по губернии. Кирилла Петрович любил устраивать пышные вечера с буйным весельем. Никто и никогда не мог осмелиться отказаться от предложения бари­на, боясь разгневать его. Он же, в свою очередь, был доволен лестью, которую расточали его гости.Барин никогда не упускал случая похвастаться своими владениями и иногда жестоко подшутить над кем-нибудь. На­пример, он любил силой вталкивать новичков в комнату к голодному медведю. Еще одним увлечением Кириллы Пет­ровича была псарня. Там собакам жилось лучше, чем его крепостным.У Кириллы Петровича был верный друг Дубровский. Ста­рый Дубровский, в отличие от других, мог открыто говорить другу правду, так как был человеком прямым и честным. И все было бы хорошо, если бы однажды псарь Кириллы Петровича не оскорбил Дубровского, сказав, что иному дво­рянину лучше жить у Троекурова в конуре, чем в своей усадь­бе. Дубровский решил наказать псаря за эти слова, но Ки­рилла Петрович не мог позволить, чтобы кто-то распоряжался его людьми. Троекуров не смог простить этого Дубровскому — своему лучшему другу, и решил разорить его, а впоследствии и его сына.Жесток был Кирилла Петрович и с родными детьми. Сына Сашу он собирался высечь ни за что. А дочь Марию Кириллов­ну, несмотря на ее мольбы и слезы, отдал замуж за старого нелюбимого князя.Мне кажется, что Кирилла Петрович Троекуров был жесто­ким, грубым, высокомерным человеком. Поэтому его никто не любил, все только боялись. С таким деспотичным характером можно потерять даже самых близких людей. Это и произошло с Троекуровым.