Найти углы ромба если сумма 2 из углов равна 160 градусов

Геометрия
Найти углы ромба если сумма 2 из углов равна 160 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160/2=80-два угла 180-80=100-другие два угла
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