Составте рассказ в корнях с чередованием гласных а- и о- раст,ращ,рос,кас,кос,лаг,лож,гар,гор.

Гость: Гость:

Однажды я решила по раньше заснуть. ПостЕлить постель, а завтра пойду за грибами-подумала я. С ЗОРи проснулась я. И пошла как и задумала. ПриКОСнулась к мухамору, и покрыль фиолетовыми точками. И побежала я домой. Бабуля дала мне РАСТвор, и я випила. Мне сразу стало легкче! И пошла на следущий день к подруге чтобы танцевать у неё дома от ЗАРи до ЗАРи. Пришла домой и бабуля начала меня ругать - ты почему ушла и не сказала? - Я говорила! - Я хоть старая но я помню, а ты мне такого не говорила! - Ну ладно наказывай мне! (Говорит сКЛОнив голову)