Помогите 5 срочно пж 10 балл!

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Помогите 5 срочно пж 10 балл!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Истоки сыновнего чувства к отчизне лежат там,где  рождаемся и живем. Надо,чтобы у тебя в доме все свое было:и овощи разные,и ягодка,и молочко ,и мясо.Вот этот плодородный слой по которому мы ходим, и дал нашей планете жизнь.Если ранней весной побывать в лесу,на полянке можно увидеть ландыш.
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