Помогите 5 срочно пж 10 балл!

Гость: Гость:

Истоки сыновнего чувства к отчизне лежат там,где рождаемся и живем. Надо,чтобы у тебя в доме все свое было:и овощи разные,и ягодка,и молочко ,и мясо.Вот этот плодородный слой по которому мы ходим, и дал нашей планете жизнь.Если ранней весной побывать в лесу,на полянке можно увидеть ландыш.