Никита купил в булочной 3 ватрушки по цена 5рублей 40копеек за плюшек по цене 4 руб. и 50 коп. сколько сдачи с 50 руб. он получил
Математика
Никита купил в булочной 3 ватрушки по цена 5рублей 40копеек за плюшек по цене 4 руб. и 50 коп. сколько сдачи с 50 руб. он получил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*5,4=16 руб 20 коп стоимость ватрушек 50-16,2=33 руб 80 коп стоимость плюшек 33,8:4,5= 7 шт. плюшек куплено и Сдача 2 руб. 30 копее
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