Никита купил в булочной 3 ватрушки по цена 5рублей 40копеек за плюшек по цене 4 руб. и 50 коп. сколько сдачи с 50 руб. он получил

Математика

Никита купил в булочной 3 ватрушки по цена 5рублей 40копеек за плюшек по цене 4 руб. и 50 коп. сколько сдачи с 50 руб. он получил

Автор: Гость