В команде 16 спортсменов, из которых 6 перворазрядников. Наудачу выбирают двух спортсменов. Построить ряд распределения случайной величины – числа перворазрядников среди выбранных.

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Тут проще всего вероятности посчитать через биноминальные коэффициенты. С из n по k = n!/(k! *(n-k)!) У нас есть N предметов, из которых K - нужного нам типа. Мы хотим взять n предметов, из которых k будет нужного нам типа. Общее число исходов будет равно C из n по N. В нашем случае это С из 16 по 2, т.е. 16!/(2!*14!) = 15*16/2 = 15*8 = 120. Т.е. всего 120 вариантов. Далее мы ищем благоприятные исходы. Т.е. мы ищем, каким кол-вом способом мы можем выбрать k из K. C из к по К в нашем случае 0, 1 или 2 из 6. С по 0 из 6 = 1 С по 1 из 6 = 6 С по 2 из 6 = 5*6/2 = 15 И одновременно с этим мы выбираем оставшееся количество предметов в текущей выборке из ненужных, т.е. 2 - 0 = 2, 2 - 1 = 1, 2 - 2 = 0. С по 2 из 10 = 9*10/2 = 45 С по 1 из 10 = 10 С по 0 из 10 = 1 Подставляем все, что получилось в сводную таблицу. Число перворазрядников Вероятность 0 1*45/120 = 0.375 или 37.5 процентов 1 6*10/120 = 0.5 или 50 процентов 2 15 * 1/120 = 0.125 или 12.5 процентов 37.5 + 12.5 + 50 = 100 - т.е. все исходы учтены