Помогите пожалуйста! Только решите сами! Не из ребник! Там не понятно! 67 и 71

Физика
Помогите пожалуйста! Только решите сами! Не из ребник! Там не понятно! 67 и 71
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71 дано V1=4.17 м/с S=1.5 м V2=25 м/с a1=a2 S2-?           S1=V1t1+0.5at1²           V=V1 +at1       t1=V1/a    S1=V1²/a-0.5aV1²/a²=0.5V1²/a   S2=0.5V2²/a    делим 1 на 2 S1/S2=V1²/V2²      1.5/S2=2.25/625    S2/1.5=625/2.25=416.67 м 67 дано
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