Помогите пожалуйста! Только решите сами! Не из ребник! Там не понятно! 67 и 71
Физика
Помогите пожалуйста! Только решите сами! Не из ребник! Там не понятно! 67 и 71
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71 дано V1=4.17 м/с S=1.5 м V2=25 м/с a1=a2 S2-? S1=V1t1+0.5at1² V=V1 +at1 t1=V1/a S1=V1²/a-0.5aV1²/a²=0.5V1²/a S2=0.5V2²/a делим 1 на 2 S1/S2=V1²/V2² 1.5/S2=2.25/625 S2/1.5=625/2.25=416.67 м 67 дано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В большом фонтане у входа 80 струй. среди них 8 очень высокие. Во сколько раз высоких струй меньше, чем низких?
Математика
В команде 16 спортсменов, из которых 6 перворазрядников. Наудачу выбирают двух спортсменов. Построить ряд распределения случайной величины – числа ...