Переведите на казахский У меня есть две бабушки. Одна швея и работает на дому , а в??орая на пенсии. Они очень хорошие, а бабушка(та которая швея) сошьет что угодно я их очень люблю.

Қазақ тiлi

Переведите на казахский У меня есть две бабушки. Одна швея и работает на дому , а в??орая на пенсии. Они очень хорошие, а бабушка(та которая швея) сошьет что угодно я их очень люблю.

Автор: Гость