Переведите на казахский У меня есть две бабушки. Одна швея и работает на дому , а в??орая на пенсии. Они очень хорошие, а бабушка(та которая швея) сошьет что угодно я их очень люблю.
Қазақ тiлi
Переведите на казахский У меня есть две бабушки. Одна швея и работает на дому , а в??орая на пенсии. Они очень хорошие, а бабушка(та которая швея) сошьет что угодно я их очень люблю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің екі әжем бар.Бірінші әжем тігінші, ол үйде жұмыс істейді.,ал екінші әжем зейнеткер.Олар өте мейірімді, ал тігінші әжем әртүрлі киімдер тіге алады.Мен оларды жақсы көремін.
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