Спільнокореневі іменники до слів: місити, пекти, прясти, плести, марити

Українська мова
Спільнокореневі іменники до слів: місити, пекти, прясти, плести, марити
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Місив замісити зпекти випрясти зплести промарити
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