вспомни, как зовут по имени-отчеству приведённых ниже героев романа А.С.Пушкин"Дубровский" Спицын- Бузырёва- Глобова- Глобов (муж Глобовой) Глобов сын ( сын Глобовой)

Литература

вспомни, как зовут по имени-отчеству приведённых ниже героев романа А.С.Пушкин"Дубровский" Спицын- Бузырёва- Глобова- Глобов (муж Глобовой) Глобов сын ( сын Глобовой)

Автор: Гость