вспомни, как зовут по имени-отчеству приведённых ниже героев романа А.С.Пушкин"Дубровский" Спицын- Бузырёва- Глобова- Глобов (муж Глобовой) Глобов сын ( сын Глобовой)
Литература
вспомни, как зовут по имени-отчеству приведённых ниже героев романа А.С.Пушкин"Дубровский" Спицын- Бузырёва- Глобова- Глобов (муж Глобовой) Глобов сын ( сын Глобовой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антон Пафнутьич Спицин Орина Егоровна Бузырёва Анна Савишна Глобова Иван Андреевич Глобов (муж) Иван Иванович Глобов (сын)
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