Сколько килограммов керосина входит в пятилитровый бутыль? ( плотность керосина = 800 кг/м)
Физика
Сколько килограммов керосина входит в пятилитровый бутыль? ( плотность керосина = 800 кг/м)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано р=800 кг/м³ V=5*10^-3 м³ m-? m=5.10^-3*800=4 кг
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