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Кто напесал стихотворение (Детство)
Литература
Кто напесал стихотворение (Детство)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суриков Иван Захарович — «Детство»
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