Подпиши пословицы назови в них согласные буквы. 1)Грамоте учиться-всегда...... 2)Кто грамоте гораздо тому не..... 3)Сперва аз да буки а потом.....

Русский язык

Подпиши пословицы назови в них согласные буквы. 1)Грамоте учиться-всегда...... 2)Кто грамоте гораздо тому не..... 3)Сперва аз да буки а потом.....

Автор: Гость