Подпиши пословицы назови в них согласные буквы. 1)Грамоте учиться-всегда...... 2)Кто грамоте гораздо тому не..... 3)Сперва аз да буки а потом.....
Русский язык
Подпиши пословицы назови в них согласные буквы. 1)Грамоте учиться-всегда...... 2)Кто грамоте гораздо тому не..... 3)Сперва аз да буки а потом.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Грамоте учиться-всегда пригодится 2)Кто грамоте горазд тому не пропасть 3)Сперва аз да буки а потом и науки
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