Проволку какой длины Необходимо взять для изготовления каркаса куба с ребром 15 см
Математика
Проволку какой длины Необходимо взять для изготовления каркаса куба с ребром 15 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку в кубе 12 ребер, а одно ребро = 15 см, то размер проволоки будет равен произведению выше перечисленных чисел: 12*15=180(см)
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