Придумай рассказ о дружбе Ивана и Конька-Горбунка
Литература
Придумай рассказ о дружбе Ивана и Конька-Горбунка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был Иван.Захотел как то раз Иван сходить в лес.Видет Иван в лесу коня,а за ним охотник бежит.Иван побежал к охотнику и сказал ему что бы тот не догонял коня.Охотник ушел.Иван с коньком горбунком познакомились.И стех пор они дружили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сравните предложения.Какие из них можно отнести к утвердительным предложением, а какие-к предложениям с каким отрицание?
Геометрия
Русский язык
Математика
На решение каждого из 5 уравнений Пете потребовалось Х минут, а на решение задачи- 1- минут. Сколько минут Петя решал одно уравнение,если на решени...