Придумай рассказ о дружбе Ивана и Конька-Горбунка

Гость: Гость:

Жил был Иван.Захотел как то раз Иван сходить в лес.Видет Иван в лесу коня,а за ним охотник бежит.Иван побежал к охотнику и сказал ему что бы тот не догонял коня.Охотник ушел.Иван с коньком горбунком познакомились.И стех пор они дружили