Придумай сказочную историю о дикорастущем или культурном растении которое тебе нравится

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Мне очень нравится роза.Это культурное растение. Его можно встретить в парках , алеях , на даче в огороде. Дома растение приживается не очень хорошо. Чаще всего роза заболевает и умирает. И не редко даже самые опытные садовники-огородники теряют такое величественное и красивое растение. А знаете ли вы , что бывают кустовые розочки , они растут как шиповник . Да , нередко в мультиках попадались такое растение , в виде куста , и там росли розы. Розочка отличается от других растений тем , что что у нее есть шипы на стебельке . А цветок ее яркий , такой , насыщенный , что охото его съесть. В у белых роз нежный и приятный. НО БОЛЬШЕ ВСЕГО У РОЗЫ Превосходит ЗАПАХ!