В каких СТРАНАХ говорят на русском и английском
География
В каких СТРАНАХ говорят на русском и английском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основном Англия и Россия. А так английский и русский это языки включенные в международную программу обучения.Преподаются во всех развитых странах мира.Соответственно и используются.
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