Побили проверочное слово
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Побили проверочное слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По приставка, бил корень, и суффикс пров слово избил, побил, убил. Все слова схожее по лексическому значению и с корнем бил будут проверочными
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