Кто создал письменность на Руси

История
Кто создал письменность на Руси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир в 998 году(создал письменность)
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