Что удерживает планеты в их движении вокруг солнца
Физика
Что удерживает планеты в их движении вокруг солнца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всемирная тяготения.
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