Что удерживает планеты в их движении вокруг солнца

Физика
Что удерживает планеты в их движении вокруг солнца
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всемирная тяготения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Вспомните легенду открытия закона всемирного тяготения
Ответить
Математика
1. На какой угол поворачивается часовая стрелка за 30 минут 2.Один рабочий может вы??олнить заказ за 28 часов, а другой - за 21 час. За сколько ч...
Ответить
История
Написать от лица участника крестового похода обращение к крестьянам о необходимости участия с обьяснением причины. СРОЧНО СЕГОДНЯ УЖЕ НУЖНО СДАВАТЬ...
Ответить
Математика
*7+*6=*? *5+*9=*?**7-*8=*?
Ответить
История
1) Территориальная целостность России, уважение прав её населения и соседних наро??ов - как главное условие политического развития. (написать на ва...
Ответить