Вспомните легенду открытия закона всемирного тяготения
Физика
Вспомните легенду открытия закона всемирного тяготения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падение яблока, когда Исаак Ньютон сидел, погрузившись в думы. Почему яблоко всегда падает отвесно, подумал он про себя, почему не в сторону, а всегда к центру Земли. Должна существовать притягательная сила в материи, сосредоточенная в центре Земли. Если материя так тянет другую материю, то должна существовать пропорциональность ее количеству. Поэтому яблоко притягивает Землю так же, как Земля яблоко. Должна, следовательно, существовать сила, подобная той, которую мы называем тяжестью, простирающаяся по всей вселенной..
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