Решите срочно плеееес
Математика
Решите срочно плеееес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно посмотреть температуру плавления отдельно железной коробки, а потом самого вещества и все просчитать. я бы так сделал, а так не знаю
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