Придумайте историю про букву П

Русский язык
Придумайте историю про букву П
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была буква Г. Однажды она прислонилась к зеркалу. Получилась буква П. ___________________________________________________________ ааа, что за бред
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