Написать доклад на тему Солнце

Гость: Гость:

Солнце - ближайшая звезда Солнце - это раскаленный газовый шар, который располагается на расстоянии 150 млн км от Земли. Солнце имеет сложное строение. Внешний слой - это атмосфера из трех оболочек. Фотосфера - низкий и густой слой солнечной атмосферы, толщиной примерно в 300 км. Следующая оболочка - хромосфера, толщиной в 12-15 тыс. км. Внешняя оболочка - солнечная корона серебристо-белого цвета, высота которой - до нескольких солнечных радиусов. Она не имеет четких очертаний и со временем меняет форму. Вещество короны постоянно вытекает в межпланетное пространство, образуя так называемый солнечный ветер, состоит из протонов (ядер водорода) и атомов гелия. Радиус Солнца - 700 тыс. км, масса - кг. К химическому составу Солнца относятся 72 Химическая элементы. Больше водорода, на втором месте Гелий (эти два элемента составляют 98% массы Солнца). Солнце существует в космосе около 5 млрд лет и, по подсчетам астрономов, будет существовать еще столько же. Энергия Солнца выделяется в результате термоядерных реакций. Поверхность Солнца светится неравномерно. Области с повышенной яркостью называются факелами, а с пониженной - пятнами. Их появление и развитие называется солнечной активностью. В разные годы солнечная активность не одинакова и имеет циклический характер (с периодом от 7,5 до 16 лет, в среднем - 11,1 года). Часто над солнечной поверхностью появляются вспышки - неожиданные выбросы энергии, достигают Земли уже через несколько часов. Солнечные вспышки сопровождения-джуються магнитными бурями, в результате которых в проводниках возникают сильные хаотические электрические токи, нарушающие работу электросетей и приборов. В сейсмически активных зонах могут возникать землетрясения.