Помогите с электролизом раствора Fe2(SO4)3
Химия
Помогите с электролизом раствора Fe2(SO4)3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2(SO4)3 <-> 2Fe³⁺ + 3SO4²⁻ катод(-): 2Fe ³⁺ + 6e = 2Fe° анод(+): 3SO4 ²⁻ - 6e = 3SO2 + 3O2 ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ Fe2(SO4)3-> 2Fe + 3SO2 + 3O2
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