Ученик решал примеры на все действия с дробями. Примеры на сложение составляли 3/16 от всех примеров,на вычитание-3/20 от всех примеров,а на умножение-23/80 всех примеров. Какую часть составляют примеры на деление? Помогите!!!

Математика

Ученик решал примеры на все действия с дробями. Примеры на сложение составляли 3/16 от всех примеров,на вычитание-3/20 от всех примеров,а на умножение-23/80 всех примеров. Какую часть составляют примеры на деление? Помогите!!!

Автор: Гость