Ученик решал примеры на все действия с дробями. Примеры на сложение составляли 3/16 от всех примеров,на вычитание-3/20 от всех примеров,а на умножение-23/80 всех примеров. Какую часть составляют примеры на деление? Помогите!!!
Математика
Ученик решал примеры на все действия с дробями. Примеры на сложение составляли 3/16 от всех примеров,на вычитание-3/20 от всех примеров,а на умножение-23/80 всех примеров. Какую часть составляют примеры на деление? Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим выражение 1-3/16-3/20-23/80=80/80-15/80-12/80-23/80=30/80=3/8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
А) (минус одна целая одна девятая)*(одна целая три пятых - одна четвертая) + 2,5 б) мин??с три целые три пятнадцатых * одна целая семь восьмых ...
Алгебра
Фабрика предполагала выпустить партию изделий за 36 дней. Однако она выпускала ежедневно на 4 изделия больше и выпустила всю партию на 6 дней раньш...