Рассказ о весне. 2 класс
Литература
Рассказ о весне. 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна пришла и порадовала всех хорошей погодой: весёлой капелью, теплым воздухом, добрыми, золотыми лучами. Вздохнул, ожил лес. Лёд на реках задвигался, зашевелился. Небо голубое-голубое. Привет, долгожданная Весна!
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