Рассказ о весне. 2 класс

Гость: Гость:

Весна пришла и порадовала всех хорошей погодой: весёлой капелью, теплым воздухом, добрыми, золотыми лучами. Вздохнул, ожил лес. Лёд на реках задвигался, зашевелился. Небо голубое-голубое. Привет, долгожданная Весна!