Какая часть часа прошла с 13 ч. 50 мин. до 14 ч. 30 мин.
Математика
Какая часть часа прошла с 13 ч. 50 мин. до 14 ч. 30 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 мин. прошло с 13:50 по 14:30
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