Сравните дроби а) 2/9 и 3/7 выполнидействия б) 11/80-11/90 в)3/5 * 10/21 г)45/46 : 15/23.
Математика
Сравните дроби а) 2/9 и 3/7 выполнидействия б) 11/80-11/90 в)3/5 * 10/21 г)45/46 : 15/23.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2/9 меньше,чем 3/7 б)11/72 в)2/7 г)1 целая и 1/2
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