Садовый участок имеет форму треугольника со сторонами 60м, 80м и 100м. Определите пло??адь участка.
Геометрия
Садовый участок имеет форму треугольника со сторонами 60м, 80м и 100м. Определите пло??адь участка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое 60×3=180 второе 80×3=240 а третье 100×3=300 вот иответ
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